Выживший альпинист Адилович назвал неверный прогноз погоды причиной гибели людей

Один из выживших на Эльбрус Харис Адилович рассказал "Известиям" о причинах неудачного восхождения. По его словам, с самого начала у группы возникли сложности: гида не было, один из участников сильно замерз, из-за чего первой связке пришлось вернуться.
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