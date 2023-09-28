Фильм-концерт-спектакль "Ермак. Легенда Сибири" увидят жители Уссурийска

23 октября на сцене ДОРА уссурийцы увидят фильм-концерт-спектакль "Ермак. Легенда Сибири" (12+) в исполнении Государственного академического Омского русского народного хора, сообщили ИА UssurMedia организаторы.
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