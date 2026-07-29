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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ральф Шумахер: «Сайнсу нужно выписать штраф на следующую гонку за аварию с Пиастри. Обычного наказания недостаточно»

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер возмущен действиями гонщика « Уильямса » Карлоса Сайнса , который столкнулся с соперником из « Макларена » Оскаром Пиастри , когда был круговым на Гран-при Венгрии .

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