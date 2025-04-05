Мозг может обрабатывать абстрактные пространства также как реальные

Международная группа нейробиологов, возглавляемая Рафаэлем Капланом и состоящая из исследователей из Испании, Италии и США опубликовала результаты двух исследований, которые дают новое представление о работе человеческого мозга при повседневной деятельности, такой как принятие решений и социальное взаимодействие.