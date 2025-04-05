Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Мозг может обрабатывать абстрактные пространства также как реальные

Мозг может обрабатывать абстрактные пространства также как реальные

Международная группа нейробиологов, возглавляемая Рафаэлем Капланом и состоящая из исследователей из Испании, Италии и США опубликовала результаты двух исследований, которые дают новое представление о работе человеческого мозга при повседневной деятельности, такой как принятие решений и социальное взаимодействие.

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