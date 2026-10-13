Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 650 подписчиков

"Да и не удавка это, а нечто вроде поводка": Политолог рассказал о последствиях попытки Трампа ослабить ЕС с помощью русских энергоресурсов

"Да и не удавка это, а нечто вроде поводка": Политолог рассказал о последствиях попытки Трампа ослабить ЕС с помощью русских энергоресурсов

Сможет ли Дональд Трамп использовать русские энергоресурсы для усиления давления на Европу и переноса европейских производств в США? 9 октября американский Минфин разрешил продажу, транспортировку и импорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым