5 самых нелепых законов штата Нью-Йорк

Вот приехали вы в Нью-Йорк и думаете: «Вот она, страна свободы! Прямо вдыхаю и чувствую демократию! Наконец смогу ощутить, что такое настоящее самоуправление и «власть народа, волей народа и для народа»!» Нот соу фаст.