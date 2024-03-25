Российский рынок утром может продолжить снижение

В пятницу российские торги завершились в минусе на фоне довольно жесткой риторики ЦБ, оставившего ключевую ставку без изменений: индекс МосБиржи потерял 0,4% - до 3273,49 пункта, РТС просел на 1,02% - до 1113,05 пункта.
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