ИИ впервые самостоятельно спланировал работу телескопа: модель выбирала объекты для изучения и меняла расписание с учётом облачности, состояния атмосферы и яркости Луны

Алгоритм успешно управлял работой 4-метрового телескопа Blanco в Чили, адаптируя программу наблюдений в режиме реального времениУчёные из Северо-Западного университета (Northwestern University), Чикагского университета (University of Chicago) и Национальной лаборатории Ферми (Fermilab) впервые успешно использовали систему искусственного интеллекта для управления наблюдениями на крупном национальном телескопе.
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