Украинцам раскрыли жестокую правду после заявления Залужного

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением о невозможности государства вступить в Североатлантический альянс вернул украинцев к реальности.
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