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Арзамасова и Авербух поставили пятилетнего сына в первый раз на коньки

Арзамасова и Авербух поставили пятилетнего сына в первый раз на коньки

В мире спорта и искусства семьей Авербух-Арзамасова вновь привлекают внимание. На этот раз – через маленькие, но такие важные шаги их младшего сына Лёвы, который впервые в своей жизни попробовал свои силы на льду.

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