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В Тамбове обсудили вопросы профилактики наркомании в подростковой среде

В Тамбове обсудили вопросы профилактики наркомании в подростковой среде

В Тамбове прошло заседание городской антинаркотической комиссии. Руководители профильных комитетов и управлений, организаций, работающих с юными тамбовчанами, сотрудников полиции обсудили вопросы профилактики употребления наркотических средств в молодежной среде.

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