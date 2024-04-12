Россия опустилась на пятое место в Европе по продажам автомобилей

В марте российскому авторынку наконец удалось выйти на «докризисный» уровень. Однако в европейском зачете он все равно потерял позицию, по итогам месяца заняв пятое место, пишет «Автостат» со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей.