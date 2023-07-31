Жителей ялтинской многоэтажки избавят от бродячих собак

Четыре десятка собак, мешающих жителям многоэтажки в Ялте, отправляют в центр передержки. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, в домовладении на Сосновой сможет остаться одна собака, остальных хозяин будет навещать в «Переправе».