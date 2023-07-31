Крымская газета

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ГряZнов
    Вас крымские "знатоки ботаники" биогумусом не забрасывают за то, что вы их любимую "клубнику" назвали правильно "садо...Крымские фермеры ...
  • Элеонора Коган
    Жаль, что никогда не была на этих шоу, но всё же дрессировка - это насилие над ними.О рождении дельфи...

Жителей ялтинской многоэтажки избавят от бродячих собак

Жителей ялтинской многоэтажки избавят от бродячих собак

Четыре десятка собак, мешающих жителям многоэтажки в Ялте, отправляют в центр передержки.  Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, в домовладении на Сосновой сможет остаться одна собака, остальных хозяин будет навещать в «Переправе».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх