В России появился Технический совет по развитию морских беспилотных систем

Совместными усилиями партии «Единая Россия», АНО «Центр беспилотных систем и технологий» и Главного командования Военно-Морского Флота РФ появился Технический совет по развитию беспилотных систем и технологий морского применения.
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