Ролан Гаррос. Квалификация. 1-й круг. Сафиуллин сыграет с Айдуковичем, Донской – с Эскобедо

Четверо россиян сыграют в первом круге квалификации «Ролан Гаррос». Сетка турнира здесь. Ролан Гаррос Париж, Франция 16 мая – 5 июня 2022 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 43 600 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Первый круг Роман Сафиуллин (Россия) – Дуе Айдукович (Хорватия) Юго Гренье (Франция) – Павел Котов (Россия) Евгений Донской (Россия) – Эрнесто Эскобедо (США) Райан Пенистон (Великобритания) – Андрей Кузнецов (Россия).
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