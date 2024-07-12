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Житель Кузбасса из окна квартиры застрелил мужчину из ружья

Житель Кузбасса из окна квартиры застрелил мужчину из ружья

Мужчина из Междуреченска из окна квартиры выстрелил оппонента в споре из ружья.Житель Кузбасса решил завершить конфликт весьма агрессивным и асоциальным способом: вместо слов он использовал в споре ружье.

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