Марочко: ВСУ имитируют штурмовые действия на Краснолиманском направлении

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины имитируют попытки штурмовых действий на Краснолиманском направлении, чтобы отвлечь внимание российских бойцов.
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