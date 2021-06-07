На какие реформы пошел Сталин, чтобы поднять страну после войны

Вы представляете себе, что из себя представлял Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны? Разруха, потеря огромного количества трудоспособного населения, разрушенные города, производства, которые были переведены на оборонные рельсы.
Вы представляете себе, что из себя представлял Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны? Разруха, потеря огромного количества трудоспособного населения, разрушенные города, производства, которые были переведены на оборонные рельсы.
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