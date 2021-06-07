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На какие реформы пошел Сталин, чтобы поднять страну после войны

На какие реформы пошел Сталин, чтобы поднять страну после войны

Вы представляете себе, что из себя представлял Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны? Разруха, потеря огромного количества трудоспособного населения, разрушенные города, производства, которые были переведены на оборонные рельсы.

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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Здесь играли роль не одного какого-то отдельно взятого человека , а общее стремление , и сталинские реформы , и отношение и забота к народу правительства и приобщение любого к общему труду , и стимулирование и конечно сплочённость в решении общих задач . Все жили одним -восстановлением и развитием общества по всем направлениям и душу вкладывали . А кстати правительство печатало деньги не оглядываясь на мировое сообщество , потому , что построенное давало прибыль . Что сделали в эту грёбанную перестройку , первое отобрали работу у населения и заставили плыть по не организованному течению , и второе отобрали все деньги . ВСЕ Даже ответить трудно на поставленные вопросы , все так или иначе сыграли свою роль . Вот так же составляются бюллетени на выборах . Какой-то " иностранец "предложил кандидатуры , спонтанно выбранные из газетных страниц , а народ гадай ,кто это и на что способен . А времени в обрез , ну скажем для бабушки или студента ! Вы представляете взял человек бюллетень и стоит часа четыре читает , кто есть кто
Ирина Богданова
Лидер -это главное!!!!
Вячеслав Долинин
Автор не сказал, что перевыполнение плана становилось поводом для снижения расценок на единицу сдельной продукции. Отсюда ненависть простых работяг к "передовикам", "рекорды" которых приводят к созданию потогонной системы труда без роста заработка.
Evgad ____
Это было, но позже
Алексей Bristlie
За это хруща "благодарить" надо.
Кремлебот Путина
Хрущ ничего нового не придумал
Wlad Wlad
А что ты знаешь про идеи Хрущева, трепло.
Кремлебот Путина
Да уж гораздо поболее такого быдла как ты
Wlad Wlad
Оно и видно, что ты ЧМО ТУПОРЫЛОЕ.
Кремлебот Путина
Не истери, шалава. Тут тебе не публичный дом )))
Aнатолий Райков
А вы про эти идеи Хрущёва хотите сказать? https://youtu.be/-XmtnHqomac
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
США мог уничтожить СССР абсолютно безнаказанно ,до 1958гггг!!! США предпочитал дружбу , а не войну!
Игорь Демиденко
1949 год - создание атомной бомбы.
Игорь Демиденко
1953 год - создание водородной бомбы. США просто боялись возмездия. Просто боялись.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
в 1949 году была взорвано устройство на вышке ,а бомба поступиля на вооружение в 1952г!!! в 1953 г. в СССР было 130 зарядов ,но не было носителе что бы достичь США !!!у США было на тот момент 1350 зарядов и стратегические межконтенентальные бомбардировщики .не досягаемые ПВО СССР.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Созданная 1953 г слойка Сахарова это ,строго говоря ,усиленная атомная бомба,Ученые США создали двухстадийный боеприпас ,который полезные идиоты,ПЕРЕДАли в СССР .до сих пор стоит на вооружении
Николай Берлизов
С чего вдруг недосягаемые? Новейший послевоенный стратегический бомбардировщик ВВС США Convair B-36, поступивший на вооружение в 1949 году имел скорость 685 км/ч и потолок 15 000 м. https://ru.wikipedia.org/wiki/Convair_B-36#%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Советский истребитель Миг-15, поступивший на вооружение в том же году летал со скоростью 1042 км/ч и имел практический потолок 15 100 м.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-15#%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Американцы прекрасно знали, что получится с их B-36 после того, как в Корее в апреле 1951 года Миги устроили бойню американским "суперфортресс" B-29. А к моменту появления в небе B-52 уже поступили на вооружение Миг-19 и Як-25, опять же вполне догонявшие "Боингов".
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
М.Солонин"ПОчену США не напали на СССР" очень рекомендую
Любовь Басанова
Очень "дружелюбная" Америка сразу после войны имела план новой войны с СССР. Помните, как на бахвальство Трумена об изобретении самого грозного оружия И. В. Сталин намекнул, что у нас также имеется кое - что в ответ. США намечали сбросить на 20 крупных городов Советского Союза атомные бомбы. А Карибский кризис 1962 г. почему возник?
Николай Берлизов
И зря рекомендуете. Я все-таки историк, и чего стОят опусы Марка Солонина знаю. А ТТХ американский стратегических бомбардировщиков и наших истребителей ПВО я привел. Сравнивайте. И можете проверить.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
внимательнее к ттх присмотритесь и ..не читайте советских газет
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
сначала набери столько лайков.попом сипеть будешь...историккпсс мля ,где потомки сталина хрущева брежнева?ась
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
проверьте источники ,откуда эти опусы,,,историк мля
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
читай 314здик хоть что подсовываешьB-36 никогда не участвовал в реальных боевых действиях, однако широко использовался как разведывательный самолёт (модификация RB-36). Его огромные размеры позволяли размещать в нём фотокамеры высокого разрешения, а большая высота полёта делала его недосягаемым для зенитной артиллерии и истребителей тех лет. Предполагают, что в 1950-х годах B-36 совершил несколько разведывательных полётов над территорией Китая и СССР[источник не указан 661 день]. B-29 и B-36 B-36 использовался также в ряде экспериментов. Специально переоборудованный самолёт NB-36H в рамках программы по созданию атомолёта совершал полёты с работающим ядерным реактором на борту. Целью этих полётов было изучение влияния радиации на экипаж и системы самолёта. Однако работы по созданию самолётов с ядерным источником энергии не получили продолжения. Носитель сверхтяжёлых (20 тонн) авиабомб T-12 Cloudmaker.
Николай Берлизов
А где вы видите ссылки на советские газеты? И, действительно, присмотритесь к ТТХ.
Николай Берлизов
У вас, милейший, налицо прогрессирующие симптомы демагогических методов ведения дискуссии. К лайкам апеллируете, пытаетесь оппонента унизить, грубите. Кстати, нечем унижать-то. Помнится, ребят на отделение истории КПСС на истфаки отбирали совсем не глупых. Вот только с моей специализацией ошиблись. Я археолог. И привык к источникам бережно относиться. Потому как их своим горбом добываю. И не только по 10 - бывало и по 36 часов подряд без сна. А вот биографии потомков И.В. Сталина, Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева меня не интересуют от слова "совсем". Не важно, чей человек потомок, важно какой он сам предок.
Николай Берлизов
А ты читай внимательнее то, что тебе пишут. Где я писал об участии B-36 в боевых действиях? В моем комменте речь шла о том, что в Корее на примере разгрома Боингов-29 наши летчики наглядно показали, что может ожидать Боинги-36. А статью в "википедии" о B-36 я читал. И, помнится, тебе же на неё ссылку кинул.
Николай Берлизов
Могу адресовать ваше пожелание вам же. Проверяйте источники. И неплохо было бы на них, как минимум, ссылаться. А то несете чушь на всю всемирную паутину, хорошо хоть под псевдонимом.
Aleks Ad
Ваше превосходительство, что получили от Николая по самое "не могу" и тут же скатились до... А это Вам, для общего развития - "В июле 1949 г палата представителей США создала комиссию для расследования обстоятельств, связанных с выдачей и изменением заказов на самолеты В-36, и политики ВВС США в вопросах стратегической бомбардировочной авиации вообще. Компания была инициирована Флотом США (US NAVY) при помощи мощнейшего лобби в Пентагоне и в кругах законодателей. Флот добивался переориентации многомиллиардных долларовых инъекций с заказов на стратегические бомбардировщиков на создание современных авианосцев, способных нести современные скоростные реактивные бомбардировщики и штурмовики - носители ядерного оружия. В "благородной" борьбе за национальные интересы, бескорыстные противники самолета получили естественно поддержку со стороны других самолетостроительных фирм США. Комиссия допросила ряд высших офицеров ВВС США, руководителей ряда самолетостроительных фирм, в ущерб интересам которых были заказаны самолеты В-36, а также представителей ВВС флота, являвшимися главными противниками ВВС США в этом вопросе."
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
на стоит кормить козу медом ---средневековая мудрость
Aleks Ad
Ваше превосходительство, держите -"Бывают люди, которым знание латыни не мешает все-таки быть ослами". • Мигель де Сервантес
Сергей Сычев
М.Солонин - с 2016 года проживает в Эстонии... за бабки чего ещё не напишешь против Родины!!!
Aleks Ad
Да будет Вам известно, Ваше Превосходительство, что Первой атомной бомбе дали обозначение РДС-1. Это название произошло от правительственного постановления, где атомная бомба была зашифрована как «реактивный двигатель специальный», сокращённо РДС. Обозначение РДС-1 широко вошло в жизнь после испытания первой атомной бомбы. А теперь фанфары... "Ответственность за всю организацию работ по подготовке испытаний РДС-1 возлагалась на Ю. Б. Харитона. Руководство испытаниями осуществлялось Государственной комиссией, которую возглавлял Первухин М. Г. Испытания РДС-1 были проведены на Семипалатинском полигоне. Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено в 7:00 29 августа 1949 года на построенном полигоне в Семипалатинской области Казахской ССР. 25 сентября 1949 года газета «Правда» опубликовала сообщение ТАСС «в связи с заявлением президента США Трумэна о проведении в СССР атомного взрыва»: 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что «этого секрета давно уже не существует». Это заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своём распоряжении это оружие. Научные круги Соединённых Штатов Америки приняли это заявление В. М. Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не ранее 1952 года". Т.е. испытана была законченная конструкция, которую свободно мог нести Ту-4 (атомная бомба РДС-1 представляет собой снаряд грушевидной формы с максимальным диаметром 127 см, длиной (со стабилизатором) 325 см и весом около 4500 кг.), правда только в один конец. А с принятием на вооружение М-4 и Ту-95 в 1955г эта проблема была решена.
Aleks Ad
проверка
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
РДС это ТОЛСТЯК
Александр Дементьев
Не стоит спорить с этим евреем. Атомные бомбы - это конечно аргумент. Но не надо забывать, что в то время Красная Армия была самой мощной в мире . Первая встреча на Эльбе с америкосами показала, что они слабаки. Жуков предлагал Сталину шугануть их из Европы. Сталин пожалел. А начнись атомная война от Европы бы только клочья полетели. Да и до США бы добрались. И такая возможность у СССР имелась. А воевать на своей территории США ох как не любят. Да и народ в США своих правителей вряд ли поддержал бы.
vodyanoy40mailru Гоголев
Их дружба подкреплялась планом бомбардировки советских городов ядерным оружием
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
начет возможностей поподробнее
Aleks Ad
Я знаю, "Для реализации советского атомного проекта было принято решение идти путём приближения (путём почти полного копирования) к американским прототипам, работоспособность которых была уже доказана на практике. Научно-техническая информация об американских атомных бомбах была получена разведывательным путём. Конструкция РДС-1 во многом опиралась на американского «Толстяка», из-за принятого принципиального решения максимально повторить американскую бомбу. Однако некоторые системы, такие как баллистический корпус и электронная начинка были уникальными. К лету 1949 года были решены и отработаны все вопросы, связанные с конструкцией РДС-1. Программа её испытаний была сформулирована в специальном постановлении Совета Министров СССР". И в 1949 г. взорвали конечное устройство, то бишь готовую бомбу, а не "Безоболочечное ядерное взрывное устройство «Штучка» (Gadget) на основе плутония-239 и имплозивной схемы «Вариант III» было взорвано во время испытания «Тринити» на полигоне Аламогордо".
Николай Берлизов
Согласен. Вот только спорить с такими как ребе ИЗРАЭЛЬХЕНДС нужно обязательно. В 80е вовремя глотки не заткнули таким трепачам фактами - до сих пор расхлебываем. Клевету на свою Родину надо душить в зародыше! Тем более, что эти переписки и молодежь читает. Которая имеет право знать правду.
aleksey Дедушка
Для этого и на японцев бомбы кинули...
Михаил Бутов
Не совсем верное утверждение в политике, тем более в технике. Да, заряд и общий принцип срабатывания были собраны с ""Толстяка"", но только потому, что Сов. Правительство обязало учёных сделать копию "Толстяка". На самом деле корпус, аэродинамика, электрическая разводка подрыва были оригинальными советскими. Но я бы рассматривал изменённую копию , а не копию.
Nikolay Stepanov
Дурак ты, братец. Не знаешь ты того времени, так хоть не вытупай тут со своими "гениалними мислями".
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
на 256 вылетов был потерян один б36 коих в сша было 2000 штук!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
США разгромили Японию на островах
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Ошибся в Корее Б29 21000 боевых вылетов 369 боевых Б36 потери один самолет! вылетов
Николай Берлизов
Если речь о B-36 - их было выпущено (во всех модификациях, включая разведывательные) 384 штуки. Из них 32 были потеряны безо всяких боестолконовений в период 1949-1957 гг. https://ru.wikipedia.org/wiki/Convair_B-36 Боевые вылеты в Корее осуществляли B-29. Их безвозвратные потери по официальным американским данным составили не менее 86 машин. Это не считая поврежденных машин. Только 12 апреля 1951 года советские Миг-15 уничтожили 12 B-29,
Николай Берлизов
B-36 никогда не участвовал в реальных боевых действиях, однако широко использовался как разведывательный самолёт (модификация RB-36). Его огромные размеры позволяли размещать в нём фотокамеры высокого разрешения, а большая высота полёта делала его недосягаемым для зенитной артиллерии и истребителей тех лет. Предполагают, что в 1950-х годах B-36 совершил несколько разведывательных полётов над территорией Китая и СССР. https://ru.wikipedia.org/wiki/Convair_B-36#%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
Александр Семенов
"К лайкам апеллируете, пытаетесь оппонента унизить, грубите. " Про лайки это вообще песня.))) Это насколько же нужно быть закомплексованно-самовлюбленным, чтобы в полемике свою "правоту" определять количеством поставленных ему лайков. ИЗРАЭЛЬХЭНДС - просто детский сад какой то.))) Что касаемо грубости и попыток унизить оппонента, ну, чему ж тут, Николай, удивляться, это в манере подобных спорщиков. Вопрос невоспитанности, максимализма и грубого неприятия иного мнения в среде воинствующих либералов - прозападников, еще никто не отменял. Человеку надо как-то поднимать свою самооценку, а унижение другого - самый легкий путь.))))
Николай Берлизов
Александр, полностью с Вами согласен.
Михаил Бутов
Если "строго говоря", то вы плохо информированы и о слойке Сахарова и о двухстадийном боеприпасе, который якобы до сих пор стоит на вооружении в СССР. Слова про "усиленную атомную бомбу" это калька с американских заявлений с опровержением известия о взрыве в СССР первой водородной бомбы. Создание двухстадийного боеприпаса это тоже из американской терминологии эпохи взрывов систем "Касл". Это также всего лишь ступенька к разработке современных ядерных боеприпасов, которые действуют по трёхфазной схеме, а именно: Деление-Синтез-Деление. Но и это только удобопроизносимая схема. На самом деле современные ЯБП используют более сложную схему, но в основе именно трёхфазная.
Михаил Бутов
Первая в мире термоядерная бомба, технически готовая к практическому применению с самолёта Ту-16, была взорвана 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
хоспати.....прежде чем писать чушь .попользуйся гуглом....
konstantinos параскевопулос
А сколько получал колхозник. И был ли у него паспорт чтобы уехать в город где платили большие деньги и дешевые продукты.
Malik Ramazanov
Следует все же учитывать (и это, вероятно, и учитывалось!), что рабочий, кроме своей зарплаты, никаких источников дохода иметь не мог (разве что за счет халтурки - кому-то замок вставить, кому-то электропроводку смонтировать, и т.д.), а колхозник, имея надел (а, значит, иметь свои овощи и фрукты) и возможность разводить кур (и прочую птицу), кроликов, свиней, крупный и мелкий рогатый скот, заниматься пчеловодством, - весьма неплохо мог жить, даже при невысокой зарплате и трудоднях. Что касается паспортов, то ни один колхоз не держал бы у себя лишнего человека, которого не смог бы трудоустроить, и спокойно, через соответствующие органы, отпускал его в город (на учебу, на стройки, на заводы). Многое, конечно, в сталинской экономике было сильно ограничено, но все это осмысленно делалось для скорейшего восстановления страны. Понятно, что без усилий народа и определенных лишений все эти послевоенные успехи произойти, по щучьему велению, не могли.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
За деревья и пчел скотину нужно было платить людоедские налоги!
Николай Берлизов
Колхозник получал столько - сколько нарабатывал. Что позволяло колхозникам во время войны спонсировать строительство именных самолетов и танков. А паспорт, чтобы перебраться в город на учебу или для работы на предприятии колхозник получал в правлении колхоза по первому требованию, как получили паспорта мой отец, оба его брата и многие их одностаничники - колхозники из станицы Фастовецкой на Кубани.
Николай Берлизов
Точно людоедские? А если с нынешними сравнить? В 1948 году ставка сельскохозяйственного налога была увеличена. Для хозяйств с доходом до 2 000 рублей она составила 11%; для хозяйств с доходом 2-3 000 рублей - 13%; для хозяйств с доходом 3-4 000 рублей - 16% («Крестьянство в годы упрочения и развития социалистического общества, 1945-конец 50-х годов/Отв. редактор и автор предисл. И.М. Волков.- М.: Наука, 1988 - (Серия "История советского крестьянства", т. 4. - С. 181). Сегодня фермер платит 13% - подоходный налог, НДС - 10% (льготная ставка)-20% (базовая ставка), а еще Единый сельскохозяйственный налог, в РФ образца 2021 года он тоже есть, а еще соцстрах...
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Вам не понять что такое послевоенная деревня Украины .Белоруссии.Брянщины.Смоленской ленинградской областей.когда пахали бабы с детьми на себе.и электричества не было в помине
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Закон СССР «О сельскохозяйственном налоге» от 1 сентября 1939г. «Статья 2. Налог исчисляется с каждого хозяйства по доходу от следующих источников: а) от полеводства, от скота всех видов, сенокосов, огородничества, бахчеводства, табаководства, посевов технических и масличных культур, садов, ягодников, виноградников и других насаждений, пчеловодства, шелководства… Порядок исчисления налога от дохода личного хозяйства колхозника: С хозяйств колхозников, имеющих доходы от приусадебного участка земли, скота и от неземледельческих заработков, сельскохозяйственный налог исчисляется с годовой суммы облагаемого дохода хозяйства (статьи 5 - 7) по следующей таблице ставок... Доходность с 1 га в рублях (РСФСР): посевы зерновых - 540, посевы картофеля - 1200, посевы табака - 1700, огороды и бахчи - 2500, сады и ягодники - 3500, виноградники - 7000, коровы - 600, овцы и козы - 40, свиньи - 300, лошадь, верблюд - 700... Облагаемые доходы от полеводства, огородничества, табаководства, бахчеводства, посевов технических и масличных культур, многолетних насаждений и сенокосов определяются: …с фактической площади садов, ягодников, виноградников и других многолетних насаждений плодоносящего возраста…» Источник: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4201.htm
Николай Берлизов
Отчего же "не понять", если мой отец жил в послевоенной станице на Кубани, природно-климатические условия которой те же, что на Украине, а оккупанты у нас порезвились ничуть не хуже?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Мой то же,а я застал деревню конца 60х
Николай Берлизов
Мы, кажется, обсуждаем не доходность с 1 га, а ставку сельхозналога, не так ли? То есть сколько копеек с одного рубля должен был отдать колхозник в конце года. Вы показали, какой доход могла получить семья колхозника с одного гектара личного приусадебного хозяйства либо с одной головы скота, а не какая сумма с этого дохода взималась.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Вы насмотрелись Кубанских казаков
Николай Берлизов
Я тоже застал станицу даже не конца, а первой половины 1960х. Отец аккуратно летом вывозил меня к деду в Фастовецкую, как минимум, с 1964 года. И как-то не спешил дед ни корову резать, ни сад вырубать. только коня в колхоз отдал, всё равно уже не ездил. С шести лет - сиречь с 1969 года, матушка-учительница брала меня с собой летом в колхозы в трудовые лагеря. Это я уже не родной станицей любовался, а чужими. Потом уже и сам в них поездил. А с 1978 года я начал ездить в археологические разведки и экспедиции и на своих двоих протопал половину Краснодарского края. Так что не надо мне рассказывать об ужасах сельской жизни.
Николай Берлизов
Я никогда толком не смотрел этот фильм. При том, что сам принадлежу к кубанскому казачеству. А вот в славном городе Курганинске, в котором снимался фильм "Кубанские казаки" работал два месяца в 1986 году - курган там копал. И с колхозниками общался (благо, рядом колхоз-миллионер был). Почему-то старожилы крайне негативно только период оккупации вспоминали, но никак не послевоенные годы.
konstantinos параскевопулос
Вы никогда не жили в деревне
konstantinos параскевопулос
Вы что не знаете, что колхоз не государственное учреждение и зарплату там не платили. Баба-Яга сказала Ивану после того как он с ней переспал 3 дня,дурачек ты ,сказки не читаешь. Это только в сказках выполняю свое обещание.
konstantinos параскевопулос
А жили вы на зарплату учительницы
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
я в 81гг на токе по 10 часов махал лопатой и заработал за % дней 6 рубликов и колхозники тоже!!!
Любовь Басанова
Нормально мы, учителя, жили! Ежегодно ездили в Крым, Кавказ по путевкам в санатории и дома отдыха за 30 % стоимости или "дикарями" в южные районы страны. Да, дети часто находились с нами во время каких - либо классных мероприятий. Помню, как дочку забирали мои ученики из детсада. Это были самые счастливые годы моей жизни! И семьи у нас были вполне нормальные. Мой муж также ходил в походы вместе с нами.
Николай Берлизов
Я знаю, что колхоз не государственное учреждение, и что по официальному определению, сельскохозяйственная артель. И знаю, что зарплату там платили: частью натурой, частью деньгами. Читаем примерный устав сельхозартели 1935 года п.11д и п.12е. Напомнить? п.11д "всю остальную массу урожая артели и продуктов ее животноводства артель распределяет между членами артели по трудодням." п.12е "всю оставшуюся сумму денежных доходов артели артель распределяет между членами артели по трудодням." http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=5994&req=doc#07519177746307728 На будущее - прежде чем судить о чужом IQ и чужих знаниях - проверь свои.
Николай Берлизов
Вообще-то моя мама была учительницей. Русского языка и литературы. Дальше что? Жила. В поселке Псебай Мостовского района. Моя жена после университета жила в селе Латном Воронежской области на зарплату учительницы. Я умудрялся в 90е жить на зарплату российского доцента.
Николай Берлизов
На каком токе? На постоянном или на переменном? Или всё-таки на току? А сколько было 81х гг? Больше одного? А то мне повезло за 81м сразу в 82й перескочить... Я в колхозах и помидоры убирал, и лук-севок, и сливы с яблоками, и кормовой горошек, и картошку, и турнепс, и виноград резал. За это меня там селили, кормили, поили, раз в неделю в казарме постельное белье меняли и деньги платили. А обездоленным колхозникам колхозы дома строили, бесплатно дрова, корма для скота и птицы, семена для личного хозяйства поставляли, кормили на бригадах на убой, и цены внутриколхозные на продукты были микроскопические.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Я обьехал пол мира,..в СССР это можно было сделать только в "клубе кинопутешественников"!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Чтобы содержать СВОЕ подворье нужно время,от ПОДЕНЩИНЫ холопов ни кто не освобождал,обрабатывать свои наделы оставалась ночь или редкие выходные,детям с ранней весны и до поздней осени приходилось на дворе выполнять кучу работы.
Igor
Если "зарплату там не платили" почему колхозники не могли распоряжаться хлебом на своё усмотрение?
konstantinos параскевопулос
мне проверять не надо,сказки я читал и в ваших не нуждаюсь
konstantinos параскевопулос
а я что говорю и я жил на зарплату учителя.
konstantinos параскевопулос
спроси у КПСС
Николай Берлизов
А я сказок никому и не предлагаю.
Николай Берлизов
Ну и как, до сих пор жив, как я понимаю? С зарплатой учителя и на компьютер что-то накапало...
Николай Берлизов
Да ну? Помнится, в 1991 году, когда я только начинал преподавать, в первом наборе заочников-музееведов была у нас милая девушка 53х лет (мне тогда аккурат вдвое меньше чем ей было - 27). Она объездила в советское время всю Европу и половину Азии. В государственном экскурсионном бюро работала экскурсоводом.
Igor
Пардон что "внедрился", напомнить пакет документов который надо было собрать для того чтобы работать за границей и срок проверки на "вшивость"? Я живо представляю себе как ваша "милая девушка" писала отчёты куда надо.) "...всю Европу и половину Азии ..." случайные люди не посещали.
Николай Берлизов
Напомните. Интересно. Узнаю, какой "пакет документов" я должен был собрать, когда ездил в НРБ в 12 лет на Международный конкурс детского рисунка (а то помню только, что фотографировался индивидуально и с руководителем нашей изостудии - до сих пор на фотки натыкаюсь), какой пакет документов должен был собрать мой однокурсник Юра Гаусс, служивший срочную на Кубе, а какой - мой двоюродный брат Женя, работавший в Анголе, а какие - однокурсница моей мамы, такая же учительница русского и литературы, отметившаяся во Франции и ГДР. А то, что в советское время зарубежье случайные люди не посещали - так чего ж в этом плохого. Посмотрел я, что за отребье из РФ в двухтысячные летает в Египет и, скажем, в Испанию, послушал гидов, что за мразота от нас навещает Тунис - за державу обидно. И стыдно.
Igor
В первую очередь - характеристику-рекомендацию от местного партийного босса.Срок характеристики истекал через 2,инингда 3 месяца.Не успел подать - иди за новой. Анкета. Важно - родственники за границей,где были ближайшие родственники во время ВОВ ( оккупированные территории или нет). Хотя было "... сын за отца не отвечает..." Или не так? Ну и очень подробную автобиографию. Очень подробную. Ну остальные документы - общего характера. Я морской профессии,поэтому знаю эту кухню.И все "вольности" на берегу по-приходу в Союз были сразу известны куратору из КГБ. Ну и беседы с вызовом "на ковёр",
Николай Берлизов
И как это моего отца выпустили в Чехословакию в 1974 году - он был на оккупированной территории с августа 1942 по февраль 1943 года и этого не скрывал? И как пустили меня с таким отцом в НРБ в 1975м?
Igor
Напомнить что Чехословакия и Болгария входили в соцлагерь? Как и ГДР.
Николай Берлизов
И чего? и туристами ездили в капстраны, и ученые катались на конференции, и корабли ходили, как вы тонко подметили. Среди семи официальных жен моего хорошего знакомого и выдающегося советского/российского археолога Бориса Ароновича Раева - две болгарки и француженка.
Igor
Да не пустили бы вас в капстрану будь у вас родственники за границей.Яйцеголовые - это другая категория. Там сразу вой поднимало научное сообщество.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Не нравиться тебе Египет тунис турция езжай в Сочи и не ходи по общественным местам на отребье везде наткнешься
Катерина
"Я обьехал пол мира,..в СССР это можно было сделать только в "клубе кинопутешественников"!"--------------------------------------------------------------------------------- И что? Почему-то мы от этого не страдали тогда...
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
вы и сейчас не страдаете
Катерина
Не страдаю.) И никогда не страдала, потому что стараюсь видеть позитив при любой власти. При Хрущёве пол станы (в том числе и моя семья) впервые заехали в благоустроенные квартиры, Гагарин полетел в космос... Ура!!! При Брежневе огромные предприятия, а вокруг них современные города и посёлки, как грибы после дождя росли... и мы с мужем, получив бесплатное высшее образование, поехали на одну из таких строек, быстро получили бесплатную квартиру в новенькой брежневской пятиэтажке, детей нарожали и трудились, верили в будущее. При Андропове почистили нашу городскую партийную верхушку... справедливо почистили... При Черненко нам, учителям, зарплату повысили. Ура!!! При Горбачёве среди моих коллег появилось много новаторов, их опыт пропагандировался... было жить интересно. При Ельцине было очень тяжело морально, невыносимо материально, пришлось бросить любимую работу, оформить предпринимательство... И надо сказать, что материально я никогда так хорошо не жила, как при Ельцине. При Путине тоже счастлива. С любимым мужем в согласии живём уже 50 лет. Двух пенсий и государственных льгот нам хватает. Дети самодостаточны. Жизнь удалась.) Не понимаю я антисоветчиков... Зачем выколупывать всё дерьмо из прошлого и размазывать... Неужели не понимают, что добиваются обратного эффекта.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
как там в первоисточниках?:suum cuique [суум куиквэ] или Jedem das Seine!!
Николай Кержаков
Лукавую суть полностью всех Западников вскрывает доосознанная в НАУЧНОМ ПЛАНЕ Гениальность сохранённого всеми нами нашего Великого и Могучего Русского языка. Его Основа: Часть речи - Имя существительное, Имя прилагательное, место-ИМЕНИ-е (я,ты,он,она,... ) !!!!! Анализ этой Основы и даёт ВСЁ, то есть даёт разумному ГЕНИАЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО ПЛАНА ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕХ НАУК. Я Ваш единомышленник.
Николай Кержаков
Лукавую суть полностью всех Западников вскрывает доосознанная в НАУЧНОМ ПЛАНЕ Гениальность сохранённого всеми нами нашего Великого и Могучего Русского языка. Его Основа: Часть речи - Имя существительное, Имя прилагательное, место-ИМЕНИ-е (я,ты,он,она,... ) !!!!! Анализ этой Основы и даёт ВСЁ, то есть даёт разумному ГЕНИАЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО ПЛАНА ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕХ НАУК. Я Ваш единомышленник.
Александр Дементьев
Так это ж на ТОКЕ... Да и махал хреново...без тренировки
Александр Дементьев
А ты его(своё подворье) содержал? Мало похоже. ...Да, бедновато жили. Только ЖИЛИ и народ плодился. А сейчас только в одной РФ ежегодная убыль населения превысила пол миллиона. Наверное от хорошей жизни?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
плодился говоришь? был на охоте в кировской области :село до революции 2000 дворов ,в 1985 -180 сейчас 27 дворов осталось ,селян из деревни на заводы переселили

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