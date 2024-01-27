Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Околотехаса

Околотехаса

Картинко со смысломВ пятницу вечером истёк срок ультиматума (о допуске федеральных пограничников к забору для его демонтажа), предъявленного Байденом губернатору Техаса Эбботу.

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