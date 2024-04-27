КОТ КОСТЯН Даже интересно, насколько сильно зажали в тисках Риши Сунака, чтобы британский премьер в отчаянии объявил о готовности погубить свою страну.
Сунак гарантирует русским настоящую войну
Комментарии
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В
Владимир
Угрозы, да ещё в сторону России, ему не к лицу. К лицу лишь песни и танцы. Вот пусть ими и занимается!!!
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4 час.
сергей матвейчук
Система голого запада...Ставить у руля зависимых роботов-исполнителей...Желательно из низшей среды обитания прогнав их через гарвардское сито!!!!
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3 час.
ИИ
Иван Иваныч
Дурной он какой то этот Сунак. Его большая родина- Индия, которую 300 лет грабили и унижали англичане, которым он всё еще служит, верный раб. Перефразируя поговорку - Риши родства не помнящий.
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3 час.
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