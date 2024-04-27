Сунак гарантирует русским настоящую войну

В Владимир Угрозы, да ещё в сторону России, ему не к лицу. К лицу лишь песни и танцы. Вот пусть ими и занимается!!!

сергей матвейчук Система голого запада...Ставить у руля зависимых роботов-исполнителей...Желательно из низшей среды обитания прогнав их через гарвардское сито!!!!