В Германии расходы населения на электроэнергию выросли на 31% с 2021 года Об этом свидетельствуют данные агентства DPA, ссылающегося на результаты исследования потребительского портала Verivox.
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В Германии расходы населения на электроэнергию выросли на 31% с 2021 года Об этом свидетельствуют данные агентства DPA, ссылающегося на результаты исследования потребительского портала Verivox.
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