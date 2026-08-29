Астраханцы получат обновленный плиткой и зеленью променад на улице Володарского

Центр Астрахани меняет пешеходную одежду: городские власти завершили укладку 3,6 тыс. кв. метров цветной плитки на улице Володарского, обновив променады по обеим сторонам дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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