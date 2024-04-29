Ильин - это дискредитация СВО. Студенты РГГУ предложили назвать Высшую политическую школу именами других достойных деятелей

Решение о создании Высшей политической школы имени философа Ивана Ильина под руководством Александра Дугина в Российском государственном гуманитарном университете продолжает бурную дискуссию среди российских студентов, ученых и политиков.
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