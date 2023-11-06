Терапевт Водовозов: "праноеды" предлагают простые решения, в отличие от врачей

Праноедение или солнцеедение (способность человека длительное время обходиться без пищи и воды), которые проповедуют некоторые блогеры, выглядят простыми решениями, но могут привести к печальным последствиям.
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