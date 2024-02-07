Страна и люди
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Страна и люди

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США отключили Германию "от аппарата"

США отключили Германию "от аппарата"

Оставшиеся без газа немцы просят русское топливо втридорога Как оказалось, американцы "вынужденно" включили счетчик для Германии.

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Комментарии
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АндрейБорков
Гей-ропа это конкурент США, а с конкурентами поступают по принципу &quot;НИ ЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС&quot;(&quot;Крестный отец&quot;). По этому все нормально, все по Карлу Марксу, чего тут удивительного.
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М
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