Оставшиеся без газа немцы просят русское топливо втридорога Как оказалось, американцы "вынужденно" включили счетчик для Германии.
США отключили Германию "от аппарата"
Комментарии
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АндрейБорков
Гей-ропа это конкурент США, а с конкурентами поступают по принципу "НИ ЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС"("Крестный отец"). По этому все нормально, все по Карлу Марксу, чего тут удивительного.
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11 час.
М
Мария
Шольц - немецкий Горбачёв, предатель своего народа.
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11 час.
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