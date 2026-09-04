Хотите узнать, как превратить мимолётную сцену у ночного автомата с напитками в цепляющий короткий аниме рассказ, который запомнится читателю надолго?Хотите узнать, как превратить мимолётную сцену у ночного автомата с напитками в цепляющий короткий аниме рассказ, который запомнится читателю надолго? Лето в городе у моря всегда пахло одинаково — нагретым асфальтом, солью и едва уловимой гарью от фестивальных фейерверков, которые запускали по выходным с пирса.
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