Хотите узнать, как превратить мимолётную сцену у ночного автомата с напитками в цепляющий короткий аниме рассказ, который запомнится читателю надолго?Хотите узнать, как превратить мимолётную сцену у ночного автомата с напитками в цепляющий короткий аниме рассказ, который запомнится читателю надолго? Лето в городе у моря всегда пахло одинаково — нагретым асфальтом, солью и едва уловимой гарью от фестивальных фейерверков, которые запускали по выходным с пирса.