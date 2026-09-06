Два человека у гроба: Как Виктор Беленко угнал МИГ-25П в Японию и сбежал в США

Этот инцидент стал одним из самых громких эпизодов холодной войны, стоив СССР миллиарды долларов. Спустя несколько лет Беленко уже никому не был нужен.
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