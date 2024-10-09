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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» набрал 112 очков в РПЛ с момента прихода Галактионова – больше всех

После назначения Галактионова на пост главного тренера в ноябре 2022 года железнодорожники набрали 112 очков в РПЛ – больше, чем любая другая команда.

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