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Более 5300 петербургских семей улучшили свои жилищные условия с начала года

Более 5300 петербургских семей улучшили свои жилищные условия с начала года

В общей сложности в течение 5,5 лет очередь на жильё снизилась в 3 раза - со 137 тысяч до 44,9 тысячи семей.

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