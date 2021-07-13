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Уходите с тем, с чем пришли

Уходите с тем, с чем пришли

Написал Президент обещанную статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Эффект - потрясающий.

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Виктор Шиховцев
У него в стране пенсионеры по помойкам побираются, а он других жизни учит. Цинизм высшей пробы.
Андрей Иваныч
Это у тебя в стране пенсионеры на помойках, как и ты рыщешь. А мы ,пенсионеры России, живём хорошо и достойно.
Евгений
Так ты иди работать, зачем по помойкам шляешься?

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