Уходите с тем, с чем пришли

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекПолитикаУходите с тем, с чем пришлиНаписал Президент обещанную статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Эффект - потрясающий.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ШиховцевУ него в стране пенсионеры по помойкам побираются, а он других жизни учит. Цинизм высшей пробы.Андрей ИванычЭто у тебя в стране пенсионеры на помойках, как и ты рыщешь. А мы ,пенсионеры России, живём хорошо и достойно.ЕвгенийТак ты иди работать, зачем по помойкам шляешься?Комментировать
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