Названа причина ажиотажа вокруг сделки США и Украины по металлам

ВЧ

Валерий Чикунов

Если зе предоставит документы подлога о не работоспособной и не доукомплектованной приборами технике , и бракованных артиллерийских стволах на орудиях и танках , просроченных снарядах ледникового периода , которые срабатывали только на четвёртом выстреле и т.д. , то тогда можно и выйти на удобные цифири .Но для этого в ноги падайте ссуки нашим минерам и платите по-божески за то чтобы они вам скотам отписали актов по количеству не сработанных мин и снарядов в нужном количестве , не сработанных , найденных в полях и далее сапёрами уничтоженных в ходе разминирования и др . работ . Только у наших есть эти акты