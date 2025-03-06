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Названа причина ажиотажа вокруг сделки США и Украины по металлам

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, с чем связан ажиотаж вокруг сделки по добыче редкоземельных металлов.

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Если зе предоставит документы подлога о не работоспособной и не доукомплектованной приборами технике , и бракованных артиллерийских стволах на орудиях и танках , просроченных снарядах ледникового периода , которые срабатывали только на четвёртом выстреле и т.д. , то тогда можно и выйти на удобные цифири .Но для этого в ноги падайте ссуки нашим минерам и платите по-божески за то чтобы они вам скотам отписали актов по количеству не сработанных мин и снарядов в нужном количестве , не сработанных , найденных в полях и далее сапёрами уничтоженных в ходе разминирования и др . работ . Только у наших есть эти акты
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