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Зарубежные СМИ: ВСУ могут покинуть Авдеевку

Зарубежные СМИ: ВСУ могут покинуть Авдеевку

Минобороны РФ ситуацию не комментировало. По словам эксперта Business FM, приходит противоречивая информация, но вероятность, что украинские войска покинут пригород Донецка, высокаяУкраинские войска могут покинуть Авдеевку, пишет The Washington Post.

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