Шоу-бизнес: Снялась обнаженной и тайно создала семью: Куда пропала Ирина Рахманова и почему скрывает ребенка

Кинокартина «9 рота» и сериал про Виолу Тараканову принесли Ирине Рахмановой всероссийскую популярность, которая, казалось, должна была обеспечить ей наличие ролей на протяжении всей карьеры.
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