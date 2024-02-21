Трейлер Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters по случаю выхода на Xbox и PlayStation Тактическая ...

Трейлер Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters по случаю выхода на Xbox и PlayStationТактическая RPG Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters от Complex Games и Frontier Foundry наконец добралась до всех консолей — PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.