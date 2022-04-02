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В Хакасии полицейские пресекли деятельность группы автоподставщиков

В Хакасии полицейские пресекли деятельность группы автоподставщиков

Установлено, что четверо мужчин с целью незаконного хищения денежных средств страховой компании инсценировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей, то есть организовали незаконное наступление страхового случая.

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