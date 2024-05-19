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НПЗ в Славянске-на-Кубани временно приостановил работу из-за падения дронов

НПЗ в Славянске-на-Кубани временно приостановил работу из-за падения дронов

Украинские беспилотники упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. После этого работу предприятия временно остановили, сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

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Комментарии
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Владимир Егельницкий
Какие падения? Куда летели, туда и прилетели, никто особо и не сопротивлялся.
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