НПЗ в Славянске-на-Кубани временно приостановил работу из-за падения дронов

Украинские беспилотники упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. После этого работу предприятия временно остановили, сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.
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