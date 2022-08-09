Тульская область попала в топ-25 по количеству вакансий для продавцов

По данным за первое полугодие текущего года, большая часть вакансий продавцов открыта в Москве (45,6 тысячи), Московской области (34,2 тысячи), Санкт-Петербурге (21,2 тысячи), Краснодарском крае (14,6 тысячи) и в Свердловской области (10,5 тысячи).