26-летняя танцовщица погибла в своей постели во время полового акта. Девушка любила эксперименты в сексе и поплатилась за это жизнью: что с ней произошло В Великобритании любовь к экспериментам в сексе стоила жизни 26-летней танцовщице Джорджии Брукс.