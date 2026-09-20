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Нижегородская правда

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Глеб Никитин поздравил работников лесного и охотничьего хозяйства

Глеб Никитин поздравил работников лесного и охотничьего хозяйства

Уважаемые работники и ветераны лесного и охотничьего хозяйства! Ваш профессиональный праздник — это дань уважения людям, которые заботятся о главном природном богатстве Нижегородской области.

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