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Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить Южную Корею из-за COVID

Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить Южную Корею из-за COVID

Сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем главы отдела ЦК Трудовой партии государства, пригрозила Южной Корее уничтожением, если она будет провоцировать проникновение COVID в КНДР.

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