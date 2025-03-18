Китайцы: Украина еще может побороться – и в итоге будет уничтожена

После того, как Соединенные Штаты и Украина достигли договоренности о временном прекращении огня сроком на 30 дней, Владимир Путин также выразил согласие, но не на "прекращение огня ради прекращения огня".
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