Спасатели в Краснодарском крае вырезали из машины зажатых в груду металла людей. Легковушка превратилась в гармошку после удара о дерево

Спасатели в Краснодарском крае вырезали из машины зажатых в груду металла людей. Легковушка превратилась в гармошку после удара о деревоЖесткое ДТП в Лабинском районе едва не закончилось трагедией — легковой автомобиль на скорости влетел в придорожное дерево, превратив капот и салон в груду искореженного металла.
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