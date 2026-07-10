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Живая Кубань

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Спасатели в Краснодарском крае вырезали из машины зажатых в груду металла людей. Легковушка превратилась в гармошку после удара о дерево

Спасатели в Краснодарском крае вырезали из машины зажатых в груду металла людей. Легковушка превратилась в гармошку после удара о дерево

Спасатели в Краснодарском крае вырезали из машины зажатых в груду металла людей. Легковушка превратилась в гармошку после удара о деревоЖесткое ДТП в Лабинском районе едва не закончилось трагедией — легковой автомобиль на скорости влетел в придорожное дерево, превратив капот и салон в груду искореженного металла.

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