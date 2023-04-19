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Хоккеист Гурков отказался от российского паспорта

Хоккеист Гурков отказался от российского паспорта

Нападающий хоккейного клуба «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства. Причиной этого стало законодательство Казахстана, согласно которому, граждане не могут иметь паспорта двух стран.

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