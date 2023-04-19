Хоккеист Гурков отказался от российского паспорта

Нападающий хоккейного клуба «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства. Причиной этого стало законодательство Казахстана, согласно которому, граждане не могут иметь паспорта двух стран.
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