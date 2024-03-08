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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин вышел на 15-е место по очкам в истории НХЛ (1532), обогнав Коффи. До Рекки – 1 балл

Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в игре против «Питтсбурга» (6:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

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