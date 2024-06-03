FT узнала о жестких ценовых требованиях Пекина к "Газпрому"

Сделка по строительству российско-китайского газопровода срывается из-за ценовых требований Пекина. Проект “Сила Сибири-2” стал бы “спасательным кругом” для “Газпрома”, так как “зависимость Москвы от своего территориального соседа растет”, пишет The Financial Times.