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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае полицейские, общественники и спортсмены провели военно-патриотическую эстафету «Наши дети могут всё»

Руководители спортивного общества «Адаптивное самбо» совместно с сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку, представителями Общественного совета городской полиции и вице-мэром Дмитрием Свитайло организовали спортивно-патриотическое мероприятие на территории полка патрульно-постовой службы полиции.

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