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Русская весна

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Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на бензин в США и во всём мире

Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на бензин в США и во всём мире

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на бензин в США и во всём мире. По его словам, ситуацию на топливном рынке теперь определяет уже не Ормузский пролив: объёмы поставок нефти растут, тогда как российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются украинским атакам.

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