Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на бензин в США и во всём мире. По его словам, ситуацию на топливном рынке теперь определяет уже не Ормузский пролив: объёмы поставок нефти растут, тогда как российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются украинским атакам.