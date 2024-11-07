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"Можем врезать, можем договориться, всё можем". Скрытые смыслы знаковой речи Путина на Валдае. Что говорят эксперты?

Речь президента Владимира Путина на "Валдае" во многом оказалась знаковой не только для России и русского народа, но и для Запада.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Эти слова очень интересны &quot;Можем врезать, можем договориться, всё можем&quot;. И вообще Путин очень много говорит, особенно о том, что мы &quot;можем&quot;.  Только вот &quot;сколько ни говори халва - во рту слаще не станет&quot;, говорит восточная поговорка. Именно эту поговорку надо бы нашему Президенту периодически вспоминать, прежде чем опять что-то там говорить. Хотя в таком возрасте, как у него, очень тянет поговорить...такие вот особенности пожилого возраста.
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