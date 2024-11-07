"Можем врезать, можем договориться, всё можем". Скрытые смыслы знаковой речи Путина на Валдае. Что говорят эксперты?

ВВ

Василий Васильев

Эти слова очень интересны "Можем врезать, можем договориться, всё можем". И вообще Путин очень много говорит, особенно о том, что мы "можем". Только вот "сколько ни говори халва - во рту слаще не станет", говорит восточная поговорка. Именно эту поговорку надо бы нашему Президенту периодически вспоминать, прежде чем опять что-то там говорить. Хотя в таком возрасте, как у него, очень тянет поговорить...такие вот особенности пожилого возраста.