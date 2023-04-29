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Слуцкий: Россия предложила Кубе помощь в обеспечении топливом и продовольствием

Слуцкий: Россия предложила Кубе помощь в обеспечении топливом и продовольствием

Россия может предложить Кубе помощь в обеспечении топливом и продовольствием. С таким заявлением выступил на межпарламентской встрече с кубинскими коллегами, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает агентство ТАСС.

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