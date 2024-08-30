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Раскрыты подробности третьего поколения AirPods Pro

Раскрыты подробности третьего поколения AirPods Pro

AirPods Pro нового поколения могут быть ближе, чем мы думаем: недавние утечки говорят о том, что новые беспроводные наушники Apple будут обладать значительно улучшенной системой активного шумоподавления (ANC) по сравнению…AirPods Pro нового поколения могут быть ближе, чем мы думаем: недавние утечки говорят о том, что новые беспроводные наушники Apple будут обладать значительно улучшенной системой активного шумоподавления (ANC) по сравнению…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ AirPods Pro нового поколения могут быть ближе, чем мы думаем: недавние утечки говорят о том, что новые беспроводные наушники Apple будут обладать значительно улучшенной системой активного шумоподавления (ANC) по сравнению…AirPods Pro нового поколения могут быть ближе, чем мы думаем: недавние утечки говорят о том, что новые беспроводные наушники Apple будут обладать значительно улучшенной системой активного шумоподавления (ANC) по сравнению…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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